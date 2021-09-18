В Херсоне домашний алабай напал на ребенка: 8-летняя девочка в реанимации

В Херсоне ребенка покусал алабай / Фото pixabay.com

В Херсоне собака породы алабай покусала 8-летнюю девочку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 16 сентября. Девочка пошла в гости к соседскому ребенку, во дворе на нее и напал пес. Подруга пострадавшей не подумала, что собаку нужно где-то закрыть. А вот где в этот момент были родители - не сообщается.

Знакомая семьи пострадавшей Ольга Братан написала в Facebook, что девочка получила серьезные рваные раны, сейчас она в реанимации, потеряла много крови, перенесла долгую операцию.

18 сентября ребенку исполняется 9 лет.

Фото facebook.com/olga.bratan1983

По информации местных Facebook-сообществ, маленькая пациентка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона.

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У ребенка якобы прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках среднеазиатская овчарка оставила рваные раны.

В Сети разгорелась дискуссия, что нужно сделать с собакой. Некоторые считают, что питомца нужно усыпить, мол это бойцовская собака, поэтому будет нападать и дальше.

Другие пользователи уверены, что животное просто защищало свой двор, а ситуацию должны были предупредить владельцы алабая.

Как сообщал Главред, в Полтавской области от зубов пса пострадал ребенок. Собака напала на улице на шестилетнего мальчика. Его доставили в региональную детскую больницу с множественными рваными ранами на лице. Полицейские выяснили, что на мальчика напал пес, в родословной которого много пород, но больше всего отмечена уссурийская овчарка.

В Запорожье 57-летняя женщина скончалась после нападения бездомной собаки на улице. Погибшая истекла кровью после того, как животное перекусило ей артерию на ноге.