В Херсонской области взорвали авто коллаборантки из оккупационной "администрации"

В Сети опубликовали видео пожара взорванного автомобиля Ирины Махневой.
В Херсонской области взорвали автомобиль предательницы Ирины Махневой, которая после оккупации пошла работать на РФ.
В Сети опубликовали видео пожара взорванного автомобиля Махневой. Отмечается, что взрыв произошел в Каховке.
Махнева сотрудничает с оккупантами и занимает должность т.н. "начальницы" местного управления образования.
Вместе с тем РосСМИ сообщают, что коллаборантка практически не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.
Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль одного из местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко.
Как сообщило российское пропагандистское информагентство "ТАСС", Савлученко погиб.
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Автор: Алексей Тесля