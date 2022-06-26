В Херсонской области взорвали авто коллаборантки из оккупационной "администрации"

Взорванное авто Ирины Махнеевой / Скриншот

В Херсонской области взорвали автомобиль предательницы Ирины Махневой, которая после оккупации пошла работать на РФ.

В Сети опубликовали видео пожара взорванного автомобиля Махневой. Отмечается, что взрыв произошел в Каховке.

Махнева сотрудничает с оккупантами и занимает должность т.н. "начальницы" местного управления образования.

Вместе с тем РосСМИ сообщают, что коллаборантка практически не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.

Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль одного из местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко.

Как сообщило российское пропагандистское информагентство "ТАСС", Савлученко погиб.

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