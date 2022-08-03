"В их планах - 6-10 сентября": эксперт рассказал, когда и где начнется наступление РФ на юг

Наступление на юге может начаться с Запорожья и Кривого Рога - Виктор Андрусив / УНИАН, facebook.com

Россия готовит наступление на юге Украины. Как рассказал в интервью Главреду бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, по их планам наступление должно состояться 6-10 августа.

"Они сконцентрировали одну из крупнейших группировок с начала войны, более 30 БТГр. Однако, все еще зависит и от наших действий. Если "святые" Himars будут активно уничтожать склады оккупантов, то идея наступления может застопориться", - пояснил Андрусив.

По мнению эксперта, Россия, вероятно, нацелится на Кривой Рог и Запорожье, поскольку российские войска должны расширить плацдарм от Херсона и найти новые возможности обеспечения и снабжения своих подразделений через Днепр.

Также Андрусив прямо связывает вероятное наступление РФ с продвижением ВСУ возле Херсона.

"У оккупантов не было шансов удержаться под Херсоном, после того, как были разбиты мосты. Разрушилась логистика, и проблема в том, что они даже отступить полноценно уже бы не смогли. Поэтому, чтобы спасти правобережное группировку своих войск, они решили развернуть широкое наступление на север, захватить Кривой Рог и Запорожье, и решить вопрос обеспечения своих войск", - убежден Андрусив.

Однако, по словам эксперта, российское наступление на этих направлениях может провалиться точно так же, как это уже было под Киевом.

"Шансы на успех их новой операции я оцениваю очень низко. На самом деле, сражения за крупные города для россиян являются просто катастрофическими. Там они тотально теряют свои преимущества, которые имеют на открытом пространстве. Они несут просто колоссальные потери в таких боях. Я действительно считаю, что такое наступление может привести к подобным последствиям, как это было под Киевом. Во-первых, основная причина их поражения была в том, что они не обеспечили свои тылы. Они слишком сильно растянули свои силы и не могли их обеспечивать. Здесь может произойти похожая ситуация", - говорит Андрусив.

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