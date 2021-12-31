В канун Нового года в киевском метро вспыхнула драка

Разборки произошли между пьяной компанией.
31 декабря 2021 года в Киеве не обошлось без инцидентов. Буквально за несколько часов до Нового года в столичном метро случилась драка.
Конфликт с кулаками произошел прямо в вагоне поезда.
Как сообщает журналист Александр Рудоманов в Facebook, нетрезвые люди, плохо держались на ногах, прошли через турникеты метро. Все это проигнорировала контроллер. Она не вызвала ни полицию, ни военизированную охрану.
В итоге, пьяная компания попала в вагон, и через две станции начала драться между собой.
Успокаивали неадекватов пассажиры.
В результате в вагоне остались два человека.
Напомним, в канун Нового года, 31 декабря, в Ровно вспыхнул огнем троллейбус полон пассажиров. Для ликвидации пожара в транспортном средстве были вызваны спасатели.
Также в канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки.
По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.
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