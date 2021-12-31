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В канун Нового года в киевском метро вспыхнула драка

31 декабря 2021, 23:45
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Разборки произошли между пьяной компанией.

Драка в школе
Драка в метро / misionesonline.net/

31 декабря 2021 года в Киеве не обошлось без инцидентов. Буквально за несколько часов до Нового года в столичном метро случилась драка.

Конфликт с кулаками произошел прямо в вагоне поезда.

Как сообщает журналист Александр Рудоманов в Facebook, нетрезвые люди, плохо держались на ногах, прошли через турникеты метро. Все это проигнорировала контроллер. Она не вызвала ни полицию, ни военизированную охрану.

В итоге, пьяная компания попала в вагон, и через две станции начала драться между собой.

Успокаивали неадекватов пассажиры.

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В результате в вагоне остались два человека.

Напомним, в канун Нового года, 31 декабря, в Ровно вспыхнул огнем троллейбус полон пассажиров. Для ликвидации пожара в транспортном средстве были вызваны спасатели.

Также в канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки.

По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.

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