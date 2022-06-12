В Киеве чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу из пистолета в спальном районе

Нарушитель произвел выстрел из пистолета и чуть не попал в детей гуляющих возле парадного.
Должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины применило оружие в спальном районе Киева против ребенка, сообщил министр обороны Алексей Резников.
"В пятницу в городе Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министр и гражданин, который много лет выступает за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отец и дедушка", - написал он в Facebook.
"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины – руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", - подчеркнул министр.
В частности, создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.
На время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей.
"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжких последствий, а именно – риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - заявил Резников.
"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания на безнаказанность – это ошибка", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Он добавил, что о результатах расследования проинформирует после его завершения.
Смотрите онлайн новости Киева
Подробности стрельбы в Киеве
Сообщается, что нарушитель со своим родственником в нетрезвом состоянии совершили ДТП. Охрана пытавшаяся успокоить правонарушителей получила массу угроз.
Нарушитель произвел выстрел из пистолета и чуть не попал в детей гуляющих возле парадного.
Обещал всех уволил, отправить на фронт и т.д. Правоохранители 4 часа не могли утихомирить этого "героя". Слава Богу все обошлось без жертв и никто не пострадал. Успокаивать дебошира пришлось силовикам.
Добавим, что в Сети уже опубликовали видео инцидента со стрельбой представителя Генштаба.
Читайте еще:
- Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы Рябчука
- В Киеве началась стрельба на Минском массиве
- Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист