В Киеве чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу из пистолета в спальном районе

Представитель Генштаба применил оружие / Скриншот

Должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины применило оружие в спальном районе Киева против ребенка, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В пятницу в городе Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министр и гражданин, который много лет выступает за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отец и дедушка", - написал он в Facebook.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины – руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", - подчеркнул министр.

В частности, создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

На время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжких последствий, а именно – риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - заявил Резников.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания на безнаказанность – это ошибка", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что о результатах расследования проинформирует после его завершения.

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Подробности стрельбы в Киеве

Сообщается, что нарушитель со своим родственником в нетрезвом состоянии совершили ДТП. Охрана пытавшаяся успокоить правонарушителей получила массу угроз.

Нарушитель произвел выстрел из пистолета и чуть не попал в детей гуляющих возле парадного.

Обещал всех уволил, отправить на фронт и т.д. Правоохранители 4 часа не могли утихомирить этого "героя". Слава Богу все обошлось без жертв и никто не пострадал. Успокаивать дебошира пришлось силовикам.

Добавим, что в Сети уже опубликовали видео инцидента со стрельбой представителя Генштаба.

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