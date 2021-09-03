В Киеве горит Костел святого Николая

Костел святого Николая / скриншот

В Киеве в пятницу вечером, 3 сентября, произошел пожар в католическом костеле святого Николая по улице Большая Васильковская, 75.

На месте происшествия уже работают отряды спасателей, рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Сейчас подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко спасатели ликвидируют пожар в Костеле.

Реклама

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской", - сообщил Кличко.

По словам Кличко, возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Справка: Костел Святого Николая в Киеве построен в 1899 – 1909 годах в неоготическом стиле. Работал над ним легендарный архитектор Владислав Городецкий, а проект разрабатывал Станислав Валовский.

Ранее Главред писал о том, что вечером в среду, вспыхнул мощный пожар в частном доме на столичных Позняках.

"Местные говорят, что слышали также некоторые взрывы. Спасатели ДСНС уже на месте", - говорится в сообщении.

Огонь уже охватил 100 "квадратов", рассказали спасатели.