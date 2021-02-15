В Киеве самосвал влетел в путепровод и оказался в ловушке

ДТП / Фото prm

В понедельник, 15 февраля, в Киеве на ул. Николая Гринченко самосвал, у которого, по предварительным сведениям, не был полностью опущен кузов, врезался в путепровод и оказался в ловушке.

Грузовик попал в аварию во время движения в сторону центра и повис на задней оси, говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Канал также опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, что после ДТП движение было затруднено.

"Предварительно, самосвал с не полностью опущенным опрокидывающимся кузовом врезался в путепровод и повис на задней оси...Надеемся, обошлось без пострадавших", – отмечается в сообщении.

На месте аварии работали сотрудники полиции и спасатели.