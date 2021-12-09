В Киеве хотели сделать гигантское тату свинье – зоозащитники забили тревогу

В Киеве хотели сделать гигантское тату свиньи / Instagram uanimals.official

В столичном тату-салоне мастера привели свинью, чтобы сделать ей огромную татуировку. Фото с животным, которое привязано за ногу и лежит на полу, обнародовали на Instagram-странице тату-салона.

На фото над свиньей склонились трое мастеров, один из которых держит в руках крупный рисунок собора с куполами – очевидно, именно это изображение собрались набить на коже животного.

После такой публикации тревогу забили зоозащитники. Реакция на этот пост появилась на Instagram-странице организации "UAnimals". В организации отметили, что сразу обратились в тату-салон с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия, после чего также подали заявление в полицию.

"Согласно Закону, это уголовное правонарушение по части 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию. Мы требуем оперативного и справедливого расследования!", – говорится в публикации зоозащитной организации.

Instagram-страница тату-салона закрыта. Но по состоянию на утро 9 декабря на странице уже нет ни одного сообщения и отмечается, что "основная страница удалена".

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Ранее сообщалось, что ы Зерсонской области пенсионерка на глазах у ребенка жестоко убила собаку. В поселке городского типа Большая Александровка местная жительница решила, что соседская собака душит ее кур и отомстила – жестоко расправилась с животным на глазах у ребенка.

Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница устроила настоящий домашний зоопарк в обычной двухкомнатной квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в собачьих клетках.

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