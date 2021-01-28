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В Киеве коммерсанты устроили протест: в Раде жестко ответили бунтующим ФОПам

28 января 2021, 11:07
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Предприниматели собираются пройтись маршем к международным представительствам.

Акция протеста SaveФОП / facebook.com/savefop

В четверг, 28 января, в центре Киева на Майдане Независимости проходит масштабная акция движения SaveФОП.

Принять участие в марше готовится около тысячи человек, говорится в в группе Предприниматели Украины в Facebook.

Предприниматели собираются пройтись к представительству Европейского Союза, после чего они направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.

Отметим, что на акции уже произошли первые "разборки". Отдельные протестующие обвинили организаторов в провокациях и вранье. В свою очередь участники митинга в матами выгнали с акции одного из провокаторов, сообщает Аpnews.

/ facebook.com/savefop

По словам лидера движения протестующих Сергея Доротича, ФОПы хотели начать с правительственного квартала, но в последний момент они отказались от этой идеи.

"Весь правительственный квартал переполнен автозаками и правоохранителями. Чтобы избежать провокаций с их стороны, мы решили сразу пойти под Конституционный суд. После КС мы пойдём к представительству ЕС, а уже там решим, будем ли мы идти к посольству США", - заявил Доротич.

Читайте такжеВ Раде объяснили, кто из ФОПов получит деньги из-за "простоя" в локдаунПо его словам, к посольству США идти очень далеко и, возможно, часть протестующих вернётся на Майдан, а часть пойдёт к посольству США. Но окончательное решение еще не принято.

Глава финансово-налогового комитета ВР Даниил Гетманцев прокомментировал очередной виток протестов ФОПов

"Мне тоже не нравятся налоги. Вы думаете, что я какой-то извращенец?", - заявил он в комментарии журналистам в Раде, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Гетманцев эмоционально заявил, что он тоже против кассовых аппаратов: "Вы думаете мне нужен кассовый аппарат? Вы думаете, что я получаю удовольствие от того, как он работает или от осознания, что он существует?".

/ facebook.com/savefop

Глава комитета подчеркнул, что ситуацию с ФОПами нельзя урегулировать, а "только ввести РРО и закрыть этот вопрос", иначе можно потерять страну. По мнению Гетманцева, не должно быть никаких "украинских велосипедов", компромиссов и обсуждений.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

/ kyiv.npu.gov.ua

В частности, по данным полиции, сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады, Офиса президента, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в период коронавирусного локдауна с 8 по 24 января физлицам-предпринимателям (ФОПам), которые получили материальную помощь в размере 8 тысяч гривен от государства, грозят проверки.
  • Известно, что руководителям предприятий, которым государство выделило деньги, не удастся избежать визитов ревизоров (даже если бизнес не будет работать в локдаун).
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