В Киеве мужчины с большой высоты упали в шахту лифта: есть жертва

В Киеве в результате падения в шахту лифта погиб мужчина / УНИАН

В среду вечером, 27 января, в Святошинском районе Киева на стройке двое мужчин упали в шахту лифта, один пострадавших умер, а другой – получил серьезные травмы.

Мужчины упали ориентировочно с высоты 7-8 этажа, говорится на странице в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

По его данным, погиб 31-летний мужчина, а пострадал – 23-летний.

"...23-летний мужчина госпитализирован с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки…", – сообщили в Центре.