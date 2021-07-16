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В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок на склоне

16 июля 2021, 13:40

В комментариях автор видео пояснила, что на склоне не было травы, а лишь торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой не более нескольких сантиметров.

Коммунальщик косил мотокосой траву на Трухановом острове/

В Киеве на Трухановом острове коммунальщик с мотокосой наголо косил песчаный склон. Видео инцидента опубликовала в Facebook пользовательница Людмила Билека.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в "Киевзеленстрое" и службах зеленых насаждений Днепровского или Подольского районов?" – написала она

В комментариях под видео девушка потом пояснила, что на склоне не было травы, а лишь торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой не более нескольких сантиметров.

Позднее Евгений Ковшун, директор управления зеленых насаждений Днепровского района, предположил: "В другом городе кто-то бросил окурок, и загорелось сено на склоне. Поэтому пожарники дали предписание убрать, потому и косят".

Далее, Анна Минюкова, сотрудница коммунального предприятия Киевавтодормост, опубликовала фото, которые должны были доказать, что некоторая растительность на подходах к мосту все-таки была.

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Она написала, что любая растительность на теле моста подлежит удалению, поскольку побеги кустарников и сорняки разрушают даже плотный бетон.

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Напомним, в минувшем году в Одессе от чрезвычайно жаркой погоды начало плавиться дорожное покрытие.

Это привело к тому, что битум, который сотрудники коммунальных служб использовали для ремонта, в массовом порядке потек по улицам.

Коммунальщикам пришлось на ходу из фургона разбрасывать песок.

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