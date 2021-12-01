В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где стоит побывать

В Киеве откроют 14 новогодних локаций / УНИАН

В столице Украины для киевлян и гостей города будут работать 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря.

На ряде локаций уже готовятся проводить монтажные работы, сообщает прессслужба Киевской городской госадминистрации.

"Вскоре начнутся монтажные работы праздничных локаций – на Софийской и Контрактовой площадях и возле Арки дружбы народов, поэтому скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка", – цитирует пресс-служба директора Департамента культуры КГГА Яну Баринову.

По словам Бариновой, во время организации празднования местные власти будут ориентироваться на потребности представителей всех социальных и возрастных групп населения.

"В этом году мы поставили цель провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы современности, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения", – отметила чиновница.

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Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что создание новогодних локаций будут привлекать также частный бизнес. Он отметил, что это позволит не только сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, но и создать современные европейские локации, которые будут привлекать киевлян и гостей столицы.

В КГГА заверили, что в ближайшее время обнародуют четкий план праздничных мероприятий в столице, а также предупредят водителей, на каких улицах будет ограничиваться движение во время празднования.

Ранее Главред сообщал, что в Киеве начали устанавливать главную елку страны. Ее стоимость составляет 27 миллионов гривен. Уже известно, что "наряд" для новогодней красавицы в этом году дополнят новыми украшениями.

Но вместе с этим, традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Также ранее мы рассказывали, куда в Украине можно отправиться встречать Новый год. В нашем государстве есть сказочные места, которые на Новый год подарят фантастическое настроение.

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