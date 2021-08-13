В Киеве посреди улицы гуляли козы и прыгали по машинам

Коза забралась на машину / Kievmap

В Киеве на Позняках козы гуляли посреди улицы, а одна из них неожиданно залезла на припаркованный автомобиль.

Как пишет Telegram-канал Kievmap, козы гуляли по улице, ели траву и листья.

"Внезапно одна из них запрыгнула на красный автомобиль, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.

Коза постояла так некоторое время и слезла с машины самостоятельно. На опубликованных фото заметно, что животное стоит копытами на лобовом стекле.

Получил ли автомобиль повреждения – неизвестно. В случае, если да, владелец авто может потребовать возместить убытки, причиненные животным.

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Отметим, несколько недель назад у здания МИД в Киеве спокойно паслись 2 козы. Животные мирно щипали траву и не обращали внимания на людей вокруг.

А накануне на базе отдыха в Карпатах ‒ пока двое детей плавали в бассейне ‒ посреди солнечного дня к ним воду прыгнула корова.