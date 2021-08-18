В Киеве среди бела дня застрелили мужчину

В Киеве убили мужчину / ТСН

Ужасная трагедия в столице. В Днепровском районе Киева в среду, 18 августа, около 11:00 неизвестные убили мужчину.

Как сообщает ТСН, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его сначала избили, а потом выстрелили в туловище и голову.

Копы начали розыск нападавших, которые скрылись сразу после совершения преступления.

"Сегодня около 11.30 в столичной полиции по спецлинии 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи", - рассказали в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в частном секторе, где друг друга все хорошо знают. Однако жители микрорайона говорят, что жертва не местный.

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Люди, услышав выстрелы, подбежали к потерпевшему и пытались оказать ему неотложную помощь. Также они вызвали скорую. Но она приехала спустя 20 минут. Мужчина не дождался медиков.

Полиция на месте происшествия обнаружила гильзы. Копы подозревают, что за жертвой трагедии следили. Также известно, что личные вещи и деньги остались нетронутыми.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.