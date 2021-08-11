В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа

Парень в тяжелом состоянии / pixabay

В столице внук ужасно издевался над родной бабушкой. Изнеможенная женщина вызвала копов, а когда те приехали, 19-летний парень прыгнул с восьмого этажа. Он выжил, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как пишет ТСН со ссылкой на пресс-офицера Днепровского управления полиции Киева Диану Панасюк, правовая квалификация этому делу пока не присвоена.

"Такой случай действительно зафиксирован в Днепровском районе. Парень, 2003 года рождения, прыгнул из окна восьмого этажа именно в тот момент, когда на вызов о домашнем насилии относительно его бабушки приехала полиция", — отметила пресс-офицер.

Детали трагедии расследуют специалисты.

Напомним, ранее в Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь. Его арестовали и он скончался в СИЗО.

Также ранее в Сумской области произошло жестокое убийство. Сын убил свою 83-летнюю мать, которая приезжала к нему погостить из Киева. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело убитой и спрятал в разных местах.