УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа

11 августа 2021, 20:38
Прослушать новость
Остановить

Парень находится в реанимации. Его состояние тяжелое.

Насилие
Парень в тяжелом состоянии / pixabay

В столице внук ужасно издевался над родной бабушкой. Изнеможенная женщина вызвала копов, а когда те приехали, 19-летний парень прыгнул с восьмого этажа. Он выжил, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как пишет ТСН со ссылкой на пресс-офицера Днепровского управления полиции Киева Диану Панасюк, правовая квалификация этому делу пока не присвоена.

"Такой случай действительно зафиксирован в Днепровском районе. Парень, 2003 года рождения, прыгнул из окна восьмого этажа именно в тот момент, когда на вызов о домашнем насилии относительно его бабушки приехала полиция", — отметила пресс-офицер.

Детали трагедии расследуют специалисты.

Напомним, ранее в Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь. Его арестовали и он скончался в СИЗО.

Также ранее в Сумской области произошло жестокое убийство. Сын убил свою 83-летнюю мать, которая приезжала к нему погостить из Киева. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело убитой и спрятал в разных местах.

новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном нарядеВера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде Говорил по-русски: журналист назвал неожиданную причину ухода Шевченко из сборнойГоворил по-русски: журналист назвал неожиданную причину ухода Шевченко из сборной Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат"Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя ЕвровиденияБасистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения В Украине ударит "африканская" жара до +42В Украине ударит "африканская" жара до +42

Последние новости

20:39

"Будет как в Европе": украинцев предупредили о новой вспышке коронавируса

20:38

В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа

20:37

У людей очень быстро кончаются деньги мнение

20:07

Украинские фермеры получат госпомощь за потерянные посевы

19:54

После пожаров Турцию накрыла новая опасная стихия Фото

Реклама
19:50

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

19:35

Alyona Alyona показала повестку в полицию по уголовному делу из-за гонок

19:04

Люцифер 6 сезон - в новом трейлере показали главного врага Дьявола Видео

19:02

Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс Видео

19:01

В ВОЗ рассказали об угрозе штамма "Йота" Видео

18:49

Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

18:39

"Метинвест" обновит автопарк Авдеевского коксохима: инвестиция превысит 30 миллионов

18:29

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

18:27

Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу Видео

18:20

Певица Юлия Санина интересно рассказала о добыче руды в Украине

18:20

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

18:15

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

18:13

В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

18:11

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:07

Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь Видео

Реклама
18:03

Меткомбинат "Азовсталь" планирует отремонтировать свои доменные печи до конца ноября

17:44

"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

17:42

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары Видео актуально

17:39

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

17:20

В небе над столицей летали истребители: люди в панике Видео

17:15

"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

17:10

Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским Видео

17:02

Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ Видео

17:02

Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

16:53

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко Видео

16:44

В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта"

16:22

В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности Видео

16:21

Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина Видео

16:00

Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

15:56

Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка Видео

15:53

Украинские звезды рассказали о процессе производства стали в видеопроекте "Метинвеста"

15:22

Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу Видео

15:06

Продление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране Видео

14:58

В Луцке в СИЗО умер мужчина, который зверски зарубил топором жену и дочь Видео

14:15

Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления Видео

Реклама
14:14

Назвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

14:05

Украина под угрозой резкой вспышки COVID-19: ученые назвали новый сценарий заболеваемости

14:02

Солистка Kazka Александра Зарицкая объяснила, что значит ее квир-признание Видео

13:48

В Украине официально объявили о продлении карантина до 1 октября

13:30

Умерла дочь Альфреда Хичкока Патрисия Хичкок О'Коннел

13:28

В Украине изменили тарифы на электроэнергию для населения Видео

13:02

Иван Выговский стал новым главой полиции Киева вместо Андрея Крищенко

12:58

Водафон – как проверить счет легче всего

12:44

Руководство Софийского заповедника намекнуло, что разрешение на гонку может быть поддельным Видео

12:19

Украинка стала жертвой вакцинации: глава Национальной медицинской палаты раскрыл неожиданные детали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять