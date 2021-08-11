В Луцке в СИЗО умер мужчина, который зверски зарубил топором жену и дочь

Мужчина топором убил жену и дочь / ІА Конкурент

В Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и родную дочь.

Как сообщают в Нацполиции Волынской области, кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.

"В Луцком СИЗО вчера, 10 августа, около 21:00 умер мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин: 56-летней бывшей жены и 22-летней дочери", - говорится в сообщении.

Сообщается, что телесные повреждения мужчине никто не наносил.

"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", — рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции области Олег Плазовский.

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По факту смерти заключенного открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и 140 ( "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного". УК.

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Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич, в Луцкое СИЗО к заключенному вызвали экстренную медицинскую помощь.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.