В Киеве заживо сожгли мужчину

Мужчину сожгли в недострое / Фейсвук полиции Киева

В Киеве двое мужчин подожгли человека из мести - тот якобы оскорбил сына одного из подозреваемых.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

В полиции отмечают, что злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот обидел его малолетнего сына.

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Они облили мужчину горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он скончался. Как отмечают полицейские, за содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

"Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала совершили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по их месту жительства. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, из-за чего они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что задержанными оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.