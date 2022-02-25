Киевляне разбирают автоматы и готовятся встречать российских захватчиков

На видеозаписи, которая была опубликована в Сети, жители района Оболонь в Киеве радостно матерятся и разбирают ящики с оружием и военным снаряжением.
В микрорайоне Оболонь местные жители активно готовятся к отражению наступления войск российских агрессоров на Киев. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, четко можно рассмотреть десятки мужчин в гражданской одежде.
Все они радостно матерятся и разбирают ящики с оружием и военным снаряжением.
"Смотрите, что происходит на Оболони. Вся Оболонь, все мужчины собираются", — прокомментировал автор видео.
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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, которые утром 25 февраля прорвались в Оболонский район Киева.
Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены", — написал он.
Позднее Департамент муниципальной безопасности мэрии призвал жителей столичного района Оболонь призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий.