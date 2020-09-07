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В Кривом Роге более 200 шахтеров пятые сутки бастуют под землей

7 сентября 2020, 23:41

Люди не выезжают на поверхность, поскольку администрация отказывается выполнить их требования.

Шахтеры
Шахтеры устроили забастовку под землей / Михаил Волынец / Facebook

В Кривом Роге на Криворожском железорудном комбинате 214 горняков шахт Родина и Октябрьская пятые сутки протестуют под землей, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда, возвращения льготного стажа.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, сначала под землей устроили забастовку 84 горняка, затем к ним присоединились еще 130 коллег.

"Шахтеры не будут выполнять смежную работу, которая не будет оплачиваться, не будут приступать к работе в случае нарушения на предприятии правил техники безопасности охраны труда, в случае неисправности оборудования", - написал профсоюзный лидер.

По словам Волынца, к протесту уже изъявили желание присоединиться работники других угольных предприятий. Помимо требований по зарплате, горняки заявляют о необходимости прекратить нарушения при аттестации сотрудников, которые приобрели массовый характер.

  • Напомним, накануне Лукашенко пригрозил заменить бастующих в Беларуси шахтеров украинскими горняками.

  • Сотрудники украинских угольных шахт не намерены ехать в Беларусь на заработки и заменить там протестующих беларусов, как об этом ранее заявлял Александр Лукашенко.

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