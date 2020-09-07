В Кривом Роге более 200 шахтеров пятые сутки бастуют под землей

Шахтеры устроили забастовку под землей / Михаил Волынец / Facebook

В Кривом Роге на Криворожском железорудном комбинате 214 горняков шахт Родина и Октябрьская пятые сутки протестуют под землей, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда, возвращения льготного стажа.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, сначала под землей устроили забастовку 84 горняка, затем к ним присоединились еще 130 коллег.

"Шахтеры не будут выполнять смежную работу, которая не будет оплачиваться, не будут приступать к работе в случае нарушения на предприятии правил техники безопасности охраны труда, в случае неисправности оборудования", - написал профсоюзный лидер.

По словам Волынца, к протесту уже изъявили желание присоединиться работники других угольных предприятий. Помимо требований по зарплате, горняки заявляют о необходимости прекратить нарушения при аттестации сотрудников, которые приобрели массовый характер.