В Кривом Роге родители подарили школе пистолет

Школьники должны уметь стрелять - уверены родители / flickr.com

В Кривом Роге родители купили для школы пистолет Макарова. Цель такого шага - научить чад стрелять.

Как сообщается на странице Покровского лицея Криворожского горсовета в Facebook, таким образом родительская община віразила поддержку лицею.

"Поддержка родительской общины нашего лицея продолжается. С целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практического отточения юношами и девушками мастерства по стрельбе, с учетом пожеланий лицеистов, очередное приобретение пневматического оружия, а именно пистолета "Макаров", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что пистолет пневматический газобаллонный.

Напомним, в Одессе во вторник, 30 ноября, случилась трагедия. Там в туалете одного из лицеев нашли повешенным 15-летнего школьника.

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Также поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.