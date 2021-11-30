У Кивы отобрали научную степень кандидата наук

Санкции применили не только к научному руководителю нардепа, но и членам ученого совета, которые рассматривали работу Кивы.
Аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета, который присудил одиозному народному депутату Украины Илье Киеве научную степень кандидата наук.
По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады, нардепа Юлии Гришиной, решение было принято единогласно.
"На заседании Аттестационной коллегии Минобразования единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", - отметила Гришина.
Санкции в виде лишения права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет применили к научному руководителю и к членам ученого совета, рассматривавшим работу Кивы.
Напомним, ранее у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет, который ему выдали в 2015 году.
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