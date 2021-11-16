У скандального нардепа Кивы проводят обыск

К Илье Киве с самого утра пришли с обысками / Фото t.me/The_Kyva

У народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Ильи Кивы с самого утра во вторник, 16 ноября, проводят обыски. Сначала об этом заявил сам нардеп, а позже подтвердили и в Госбюро расследований.

Следственные действия проходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием, передает Украинская правда. Дело открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

Сам Кива в Telegram-канале написал, что власть якобы "хочет выдавить его из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией".

Как сообщал Главред, Кива поздравил украинцев с Днем освобождения Киева "расстрелом Степана Бандеры".

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором заявил, что он сам и члены антифашистского движения Украины решили отмечать праздник, "расстреливая нацистов, как когда-то это делали наши деды и прадеды". После этого Кива открыл стрельбу по фотографии лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Реклама

А 15 октября - в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры - Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.

По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине.

Читайте также: