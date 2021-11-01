Задержание авто с Кивой: в полиции назвали причину и заговорили о подделке документов

Авто с Ильей Кивой задержали в Киеве / Скриншот

В Патрульной полиции назвали причину остановки в Киеве автомобиля, в котором находился народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Причиной стало нарушение правил дорожного движения, рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП.

"Сегодня в Голосеевском районе на Столичном шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль за нарушение Правил дорожного движения. В ходе общения с водителем автомобиля был обнаружен документ, который, вероятно, может содержать признаки подделки, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу", - говорит представитель полции.

Гирдвилис добавила, что полицейские провели следственные действия, изъяли документ, а патрульные полицейские на водителя составили материалы о нарушении ПДД.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник во фракции ОПЗЖ, автомобиль, в котором ехал Кива, нарушил правила дорожного движения, но за рулем был не депутат.

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"Их остановили с целью проверки документов на автотранспортное средство. Приехала следственно-оперативно группа. Проверила, и никакого задержания не было", - сообщили во фракции.

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Задержание авто с Кивой

Ранее сообщалось о задержании авто с народным депутатом Кивой на Столичном шоссе в Киеве. Парламентарий, в отношении которого ранее было открыто уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены, ожидал приезда адвоката. Однако в итоге полицейские составили админпротокол о нарушении правил дорожного движения и уехали.

Согласно версии Кивы, его автомобиль остановили патрульные "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег". Причем, как утверждает парламентарий, сотрудникам полиции не было известно, что он сам находится в машине.