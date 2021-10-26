Против Кивы возбуждено еще одно уголовное дело: что на этот раз

Илья Кива пополнил "уголовный" архив / скриншот видео

Скандальный депутат от ОПЗЖ Илья Кива - в центре очередного конфуза. На этот раз против него возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из автомата.

"Относительно народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Если у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", – заявила изданию Интерфакс-Украина генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Также она ответила на уточняющий вопрос журналистов о том, открыто ли против Кивы дело именно по факту стрельбы.

Венедиктова сказала: "Есть".

Стрельба Кивы

Речь идет о его "выступлении" 15 октября. В день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, политик похвастался видео, на кадрах которого предстал с оружием в руках.

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Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера и назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.

Предыдущий скандал Кивы

Депутат Верховной Рады Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива решил обратиться к президенту России Владимиру Путину в день его рождения и назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа".

Позже Кива попытался объяснить, зачем поздравил Путина с днем рождения. Мол, он его уважает как человека.