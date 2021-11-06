Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фото

Представители Фрайкора расстреливали портрет нардепа в масках Степана Бандеры.
Активисты организации Фрайкор расстреляли портрет нардепа от Опозиционной платформмы – За жизнь Ильи Кивы.
Запись появилась после того, как Кива изрешетил из автомата портрет Степана Бандеры.
На опубликованном видео представители Фрайкора были в масках с портретом Степана Бандеры.
Они потроллили соратника кума Владимира Путина подчеркнув, что "расстреливают" Киву в Международный день памяти животных, погибших от рук человека.
Напомним, ранее Кива поздравил украинцев с Днем освобождения Киева "расстрелом Степана Бандеры".
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором заявил, что он сам и члены антифашистского движения Украины решили отмечать праздник, "расстреливая нацистов, как когда-то это делали наши деды и прадеды".
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После этого Кива открыл стрельбу по фотографии лидера украинских националистов Степана Бандеры.