В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана Бандеру

Илья Кива снова попал в скандал / скриншот

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и новоиспеченный кандидат наук Илья Кива поздравил украинцев с Днем освобождения Киева "расстрелом Степана Бандеры".

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором заявил, что он сам и члены антифашистского движения Украины решили отмечать праздник, "расстреливая нацистов, как когда-то это делали наши деды и прадеды".

После этого Кива открыл стрельбу по фотографии лидера украинских националистов Степана Бандеры.

"Поздравляю, город-Герой Киев с освобождением от немецко-фашистских захватчиков!!! Помним, чтим, гордимся! Уверен эта фраза уже в ближайшее время приобретёт ещё один смысл и значение!!! Победа будет за нами!!! Смерть фашизму!!!" - подписал видео Кива.

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Как сообщал Главред, 15 октября - в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры - Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.

По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.

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