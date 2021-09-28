В Кривом Роге школьница попала в больницу из-за буллинга со стороны директора: все подробности

Тамилу Лютикову госпитализировали с жалобами на головную боль, слабость, онемение конечностей / скриншот

В Кривом Роге карета скорой помощи прямо с уроков забрала в больницу восьмиклассницу – у девочки резко подскочило давление из-за того, что на нее накричала директор учебного заведения. Мать 13-летней школьницы Тамилы Лютиковой написала заявление в полицию о буллинге, а директор школы все отрицает и говорит, что ее оклеветали.

Заведующий отделением детской неврологии Олег Темченко рассказал ТСН, что девочку госпитализировали с жалобами на головную боль, слабость, онемение конечностей. Уже в больнице у школьницы поднялось давление до 130 на 90. Психотравма спровоцировала у ребенка сужение сосудов и повышение давления.

Читайте такжеПсихолог рассказал, чем ребенку грозит буллингИнцидент произошел на уроке "Учимся быть гражданином", который преподает директор школы. Девочка опоздала, поэтому не успела сесть на свое место.

"Начинает: почему ты опоздала, почему тебя весь класс ждет, я жду. И это все она говорит не спокойно, а криками. Мне стало страшно, и я начала трястись", — рассказала Тамила

По словам девочки, ей стало плохо, но просить о медицинской помощи она боялась. Лишь на следующем уроке на ее состояние обратила внимание классная руководительница и отправила в медпункт.

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"Тамила зашла ко мне в кабинет и сказала: у меня болит сердце. Я померила ей давление. Давление поднялось, поэтому, предупредив администрацию, вызвали скорую", — рассказала медсестра школы Елена Яковлева.

Мать школьницы Ирина Лютикова заявила, что расценивает поведение директора Ольги Лузан как буллинг. В свою очередь, сама Лузан утверждает, что ученица с последней парты бежала на первую, а она просто сделала школьнице замечание.

"Говорю, что все дети по своим рабочим местам, ты бежишь к своей парте, объясни мне, пожалуйста, почему это происходит. Получается так, что учитель не может посмотреть! Учитель не может спросить! Учитель не может сделать замечание", — возмутилась директор.

Директор Ольга Лузан утверждает, что ученица с последней парты бежала на первую, а она просто сделала ей замечание / скриншот

Районный отдел образования создал комиссию для расследования инцидента. При этом коллектив школы и родительский комитет стали на сторону директора – они требуют защитить ее от необоснованных обвинений.

Отмечается, что Ольга Лузан возглавляет школу 13 лет, в последнее время жалоб на нее не было. В то же время журналисты нашли видео, на котором видно как директор ведет себя с журналистами. Корреспондентов, которые приехали снимать сюжет о деревьях на крыше школы, она вытолкала с криками.

Как сообщал Главред, в Херсонской области ученики одной из школ систематически издевались над преподавателем. Из-за постоянного буллинга у педагога даже ухудшилось состояние здоровья.

В Запорожской области директора сельской школы обвинили в травле 5-классника.

Известно, что ученик 5-го класса школы в селе Малиновка систематически на протяжении нескольких лет был подвержен унизительному отношению, оскорблениям и другому психологическому насилию со стороны учительницы английского языка, которая к тому же является директором этой школы.