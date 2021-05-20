В МИД гневно отреагировали на возможную отмену санкций США против Северного потока-2

Кулеба высказался о Северном потоке-2 / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления о возможной отмене санкций США против Северного потока-2.

Как рассказал Кулеба, официальная позиция США по российскому проекту Северный поток-2 остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто в менее конфликтный способ", - отметил Кулеба, передает Радио НВ.

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

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"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул Кулеба.

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