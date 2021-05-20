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В МИД гневно отреагировали на возможную отмену санкций США против Северного потока-2

20 мая 2021, 19:32
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Кулеба считает, что если Северный поток-2 будет реализован, это будет поражение дипломатии США.

Северный поток
Кулеба высказался о Северном потоке-2 / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления о возможной отмене санкций США против Северного потока-2.

Как рассказал Кулеба, официальная позиция США по российскому проекту Северный поток-2 остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто в менее конфликтный способ", - отметил Кулеба, передает Радио НВ.

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

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"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул Кулеба.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.
  • При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.
  • Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.
  • Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги и время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.

новости США санкции США Северный поток-2 Дмитрий Кулеба
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