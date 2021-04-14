В Минздраве объяснили, почему эпидемия COVID в Украине пошла на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов разразился постом в Facebook, который полон сдержанного оптимизма по поводу третьей волны COVID-19 в стране.
Эпидемия коронавируса COVID-19 в Украине постепенно спадает, а ситуация во многих регионах стабилизируется. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в среду, 14 апреля.
"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже десять дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", ‒ написал он.
По словам чиновника, 13 апреля впервые за последнее время количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных.
Кроме того, Степанов сообщил, что на минувшей неделе в больницы попали на две тысячи человек меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.
В то же время руководитель Минздрава заявил, что некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается очень сложной.
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Коронавирус в Украине:
- По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека.
- За все время с начала пандемии заболели COVID-19 - 1 887 338 человек; выздоровели - 1 442 618 человек; умерли - 38 225;
- Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении жесткого карантина в Киеве на две недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается, поэтому строгие карантинные мероприятия продолжены.