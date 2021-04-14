В Минздраве объяснили, почему эпидемия COVID в Украине пошла на спад

Максим Степанов / УНИАН

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Украине постепенно спадает, а ситуация во многих регионах стабилизируется. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в среду, 14 апреля.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже десять дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", ‒ написал он.

По словам чиновника, 13 апреля впервые за последнее время количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных.

Кроме того, Степанов сообщил, что на минувшей неделе в больницы попали на две тысячи человек меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.

В то же время руководитель Минздрава заявил, что некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается очень сложной.

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