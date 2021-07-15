В Минздраве рассказали, как будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках

В Минздраве рассказали, как будут открывать пункты вакцинации в аптеках / УНИАН

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса COVID-19 в аптеках, однако пока данный план еще прошел все стадии обсуждения. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родына в эфире телеканала Дом.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", − пояснил он.

По словам Родыны, всего в Украине работает около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Читайте такжеМинздрав экстренно обратился к работодателям из-за COVID-вакцинации

Реклама

Напомним, ранее, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе.