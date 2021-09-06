В МВД назвали причину смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Трагедия произошла 15 июля. В полиции сначала рассматривали три версии гибели чиновника.
Стали известны новые детали по делу смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предварительной версией следствия является самоубийство.
Глава МВД отметил, что информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.
"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", — рассказал Монастырский в комментарии "Интерфаксу".
Смерть Константина Павлова: что известно
- 15 августа в селе Вольное недалеко от Кривого Рога было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом находилось ружье - зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.
- В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
- В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно, как Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.
Автор: Сергей Кущ