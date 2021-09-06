В МВД назвали причину смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Константин Павлов погиб 15 августа / zagittya.com.ua

Стали известны новые детали по делу смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предварительной версией следствия является самоубийство.

Глава МВД отметил, что информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", — рассказал Монастырский в комментарии " Интерфаксу ".

Смерть Константина Павлова: что известно