В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям

Монастрыский заявил о создании специального центра для борьбы со стихиями / Facebook

С каждым годом мир терпит все больше бедствий. Пожары и наводнения достигают таких масштабов, что страны прибегают на помощь друг другу.

В связи с этим, МВД планирует создать в Украине Центр противодействия природным стихийным бедствиям. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский 16 августа во время встречи украинских спасателей, тушивших лесные пожары в Греции, говорится на странице ведомства в Facebook .

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиями, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил Монастырский.

Напомним, украинские спасатели, которые помогали тушить масштабные лесные пожары в Греции, в понедельник, 16 августа, вернулись домой. Отряд ГСЧС состоял из 100 человек. Самолет приземлился в аэропорту "Киев".

Представители ГСЧС Украины ликвидировали в Греции отдельные очаги пожара на территории свыше 19 тысяч метров, низовой пожар, который охватил площадь 1,7 гектара, а также тушили верховой огонь площадью 350 квадратных метров. Отмечается, что благодаря украинским огнеборцам были спасены два населенных пункта - Спатары и Метохи.

Пожары в Греции:

В Греции вспыхнули страшные масштабные пожары, которые уничтожили не только леса, но и дома людей. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла. Есть погибшие. Люди спасались от огня на паромах. Тем временем их жилища огонь уничтожил полностью.