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Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой

16 августа 2021, 22:51
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Отечественные огнеборцы спасли два населенных пункта страны.

Сто украинских спасателей снова увиделись с близкими / ГСЧС

Украинские спасатели, которые помогали тушить масштабные лесные пожары в Греции, в понедельник, 16 августа, вернулись домой. Отряд ГСЧС состоял из 100 человек. Самолет приземлился в аэропорту "Киев".

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасателей встречали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечоткин и близкие.

"16 августа в международном аэропорту "Киев" приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские огнеборцы. Они принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греции", - рассказали в ГСЧС.

Украинские спасатели ликвидировали в Греции отдельные очаги пожара на территории свыше 19 тысяч метров, низовой пожар, который охватил площадь 1,7 гектара, а также тушили верховой огонь площадью 350 квадратных метров.

Отмечается, что благодаря украинским огнеборцам были спасены два населенных пункта - Спатары и Метохи.

Напомним, в Греции вспыхнули страшные масштабные пожары, которые уничтожили не только леса, но и дома людей. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла. Есть погибшие. Люди спасались от огня на паромах.

Греция ГСЧС лесной пожар
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