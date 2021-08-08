Греция в огне: люди спасаются на паромах и видят, как пламя пожирает их дома

Греция пылает огнем / ТСН

В Греции не утихают страшные масштабные пожары, которые уничтожают не только леса, но и дома людей. Огонь сильно приблизился к столице страны - Афинам. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла. Погибло два человека.

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - написано под видео очевидцев трагедии.

На кадрах - люди находятся на пароме. Все вокруг охвачено огнем, поэтому безопасно только на воде. Люди наблюдают за тем, как пылают их жилища.

Спасатели утверждают, что по состоянию на воскресенье, 8 августа, наивысшая степень опасности возгорания в регионе центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия); регионе Аттика; регионе Крит (Ираклион, Лассити) ; Северо-Эгейском регионе (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария); Южно-Эгейском регионе (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Напомним, за последние сутки в стране зафиксировали свыше 400 возгораний. Пламя стремительно распространяется по стране. В результате огня 20 человек получили ранения.