В Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку

Проект решения не удалось принять. Голоса "за" отдали 23 депутата городского совета при 28 необходимых.
В Николаеве депутаты городского совета провалили голосование по проекту решения, которым предлагается лишить русский язык статуса регионального, пишет Новости N.
Сообщается, что соответствующий проект решения рассматривался на заседании сессии Николаевского горсовета в четверг, 20 мая. На рассмотрение его вынес городской голова Александр Сенкевич.
"Нужно докладывать, или понятно, о чем идет речь?", — спросил мэр о необходимости зачитывать предусмотренный регламентом доклад.
Отмечается, что никто не заявил о необходимости зачитывать доклад. Поэтому депутаты сразу же перешли к голосованию.
Проект решения не удалось принять. Голоса "за" отдали 23 депутата городского совета при 28 необходимых.
Скандалы со школьными учебниками - о чем ранее сообщал Главред:
- Доктор исторических наук Виктор Брухуненко в феврале обнаружил в учебнике по истории для учеников 8 класса пропаганду "русского мира". В частности, в книге было сказано, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь. Учебник должен был быть издан в 2022 году, причем Минобразования книгу одобрило.
- Историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский в марте нашли в учебниках по истории для учеников 9 и 10 классов карты, на которых отсутствует захваченный россиянами Крым.
Автор: Екатерина Трохимчук