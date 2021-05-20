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В Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку

20 мая 2021, 21:17

Проект решения не удалось принять. Голоса "за" отдали 23 депутата городского совета при 28 необходимых.

Русский язык, Армения
В Николаеве приняли скандальное решение по русскому языку / фото: 1news.az

В Николаеве депутаты городского совета провалили голосование по проекту решения, которым предлагается лишить русский язык статуса регионального, пишет Новости N.

Сообщается, что соответствующий проект решения рассматривался на заседании сессии Николаевского горсовета в четверг, 20 мая. На рассмотрение его вынес городской голова Александр Сенкевич.

"Нужно докладывать, или понятно, о чем идет речь?", — спросил мэр о необходимости зачитывать предусмотренный регламентом доклад.

Отмечается, что никто не заявил о необходимости зачитывать доклад. Поэтому депутаты сразу же перешли к голосованию.

Проект решения не удалось принять. Голоса "за" отдали 23 депутата городского совета при 28 необходимых.

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