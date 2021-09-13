Проехал "зайцем": в Одессе мужчина катал 2-метрового питона прямо в трамвае (фото)

Рептилия спокойно наблюдала за пассажирами / Скриншот

Пассажир пятого трамвая в Одессе перевозил огромную рептилию за пазухой. В руках мужчина держал питона, который в ходе поездки выполз прогуляться и сильно напугал пассажиров.

Двухметровый питон напугал пассажиров, хотя хозяин держал его в руках. Рептилия обвилась вокруг ручки переднего сиденья и "грелась" о спину ничего не подозревающего мужчины, который на нем сидел. Впрочем, салон трамвая никто из пассажиров не покинул, пишет Телеграмм канал Odessa-Infо.

"Чудак, у которого она ползала по спине, наверное, сидит в шоке", – прокомментировали авторы канала.

В Одессе мужчина катал в трамвае питона / Odessa_info.

Ранее Главред уже рассказывал, как в Днепре женщина удивила жителей района необычным домашним любимцем, двухметровым удавом. Домашний любимец по имени Семик спокойно сидел на лавочке, удобно расположившись и наблюдая за прохожими.

Стоит отметить, что в Днепре к покупке доступен широкий выбор удавов, но стоят они немалых денег – около 6-7 тысяч гривен. При этом змее еще нужен особый террариум, уход, питание. Содержать удава дома недешевое удовольствие. Хотя и "удовольствием" не все это могут назвать.

Напомним, в Киеве искали двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.