В Одесской области 9-летний мальчик бросил в печь аэрозольный баллончик – его сестра получила ожоги

В Одесской области 14-летняя девочка получила ожоги из-за взрыва аэрозольного баллончика / ua.depositphotos.com

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе ребенок пострадал из-за взрыва аэрозольного баллончика.

Баллончик бросил в печь 9-летний мальчик после того, как его 14-летняя сестра открыла дверцу печи, сообщает полиция Одесской области.

В результате взрыва девочка получила ожоги лица и рук, ее забрали в больницу.

В комнате в этот момент находились еще двое детей, они не пострадали.

"Сведения о событии зарегистрированы в установленном законом порядке, в настоящее время правоохранители решают вопрос о его правовой квалификации", – отмечают в полиции.

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Напомним, в городе Каменка под Черкассами умер пятимесячный младенец, которого 31-летняя мать взяла с собой вместе с другими детьми, отправившись к знакомым распивать спиртное. Пока взрослые употребляли алкоголь и отсыпались, малышка целую ночь кричала, но к дочери женщина подошла только утром, когда было уже поздно. По словам бабушки ребенка, ее внучка подавилась слюной, в результате чего и наступила смерть.

Позже в местной власти рассказали, что у женщины есть еще две дочки – 3 и 6 лет – и ранее ее уже лишали родительских прав на старшего ребенка.

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