В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедии

Миссия ОБСЕ расследует гибель ребенка в Снежном / OSCE/Evgeniy Maloletka

В феврале 2021 года в оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Гранату активировал отец ребенка.

Об трагедии сообщается в ежедневном отчете миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 20 апреля.

Миссия ОБСЕ сообщила, что 16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.

9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям подробности трагедии, которая произошла еще 8 февраля. По ее словам, когда она проснулась и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, то услышала взрыв. Женщина отметила, что ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Ребенка прооперировали в больнице Донецка, но 20 февраля девочка умерла.

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