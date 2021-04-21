В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедии

Представители миссии поговорили с матерью погибшего ребенка. Женщина рассказала, что гранату подорвал отец девочки.
В феврале 2021 года в оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Гранату активировал отец ребенка.
Об трагедии сообщается в ежедневном отчете миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 20 апреля.
Миссия ОБСЕ сообщила, что 16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.
9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям подробности трагедии, которая произошла еще 8 февраля. По ее словам, когда она проснулась и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, то услышала взрыв. Женщина отметила, что ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Ребенка прооперировали в больнице Донецка, но 20 февраля девочка умерла.
Гибель ребенка на Донбассе – о чем ранее писал Главред:
- В оккупированном населенном пункте Александровском погиб 5-летний мальчик.
- РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки о том, что ребенок погиб якобы в результате удара беспилотника ВСУ.
- Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы.
- Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг гибели ребенка на оккупированном Донбассе. По его словам, мальчик погиб в результате детонации взрывного устройства, найденного во дворе.
- В свою очередь блогер Александр Коваленко уточнил, что пропагандисты РФ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.
- Он пояснил, что пропагандистам РФ было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта.
- Он отметил, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов, и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.
- Наблюдатели ОБСЕ занимаются расследованием трагедии. В отчете за 8 апреля говорится, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Они предоставили медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.