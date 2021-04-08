У Кравчука выдвинули обвинение против РФ из-за гибели ребенка на Донбассе

Стало известно о гибели ребенка в Донецкой области / @vysotskiy.ap

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг гибели ребенка на оккупированном Донбассе.

Как подчеркнул он в эфире Громадьского радіо, ребенок на оккупированном Донбассе погиб в результате детонации взрывного устройства, найденного во дворе.

Арестович уточнил, что речь идет о гибели пятилетнего мальчика в поселке Александровское в районе оккупированного Енакиево.

"Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - отметил Арестович.

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