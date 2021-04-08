У Кравчука выдвинули обвинение против РФ из-за гибели ребенка на Донбассе

Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг гибели ребенка на оккупированном Донбассе.
Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг гибели ребенка на оккупированном Донбассе.
Как подчеркнул он в эфире Громадьского радіо, ребенок на оккупированном Донбассе погиб в результате детонации взрывного устройства, найденного во дворе.
Арестович уточнил, что речь идет о гибели пятилетнего мальчика в поселке Александровское в районе оккупированного Енакиево.
"Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - отметил Арестович.
Читайте такжеЗеленский рассказал о серьезных потерях ВСУ на Донбассе
Что известно о новом фейке РФ по Донбассу:
- Ранее Арестович заявил, что никаких подробных данных о происшествии в "ДНР" пока никто не представил. Он не исключил, что этот фейк может быть проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями.
- Как известно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы после появления фейка о том, что якобы в результате удара беспилотника ВСУ на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения.
- В свою очередь блогер Александр Коваленко уточнил, что пропагандисты РФ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.
- Он пояснил, что пропагандистам РФ было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта.
- Он отметил, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.