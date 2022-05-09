В ОП обещают отстраивать деоккупированные регионы, несмотря на риск возвращения оккупантов

В Украине не будут убавлять темпы восстановления деоккупированных регионов, несмотря на то, что сохраняется риск возвращения туда российских войск. Об этом в Telegram заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут вернуться на нашу землю. Однако ни в коем случае мы не будем убавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия. Люди не могут жить на руинах. Необходимо все привести в порядок", - отметил Тимошенко.

По его словам, в Сумской области продолжаются работы по разбору завалов Ахтырской ТЭЦ, которую беспощадно пытались уничтожить оккупанты. В Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети на территории города.

Также Тимошенко добавил, что в Киевской области за сутки подключили к электроснабжению 9 тыс. потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение. Без газа в Киевской области остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию.

В течение суток обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов. По состоянию на 9 мая задержали 291 мародера в Киевской области.

Ранее Тимошенко сообщил о том, что украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.