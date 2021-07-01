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В основном Карпаты и дача: около половины украинцев планируют уехать из дома в летний отпуск-2021

1 июля 2021, 17:11
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Опрос проводился в период с 8 по 9 июня 2021 года методом телефонных интервью среди 2007 респондентов - жителей 108 населенных пунктов Украины, кроме АР Крым.

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Покинуть дом в большинтсве желают мужчины / 1zoom.ru

Лето-2021 48% украинцев планируют провести за пределами дома. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), результаты которого опубликовали в четверг, 1 июля.

"На первом месте по популярности, как и год назад, - отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%). На втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (11,3%). Третье место занимает отдых за границей – 9,2%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев", - говорится в отчете по итогам исследования.

Отдыхать дома планируют 40,1% женщин и 28,2% мужчин. Однако, на отдых в Карпатах и за рубежом собираются больше мужчин (22,0% и 10,7% соответственно), чем женщин (16,2% и 8,0% соответственно). Отдых на даче, в загородном доме и поездки в село больше предпочитают женщины (12,0% и 9,7%).

Люди старшего возраста чаще планируют отдыхать дома. В категории 70+ лет таких 63,4%.

Интересно, что количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорционально уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

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"Такая же тенденция прослеживается у тех, кто останется дома: чем ниже доход, тем больше желающих остаться дома и наоборот. Тех, кто планирует ехать за границу, больше среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи и тех, кто может себе позволить купить все, что захотят (соответственно 21,7% и 24,1%)", - указано в отчете.

Читайте также"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинскомОтдых на даче или в загородном доме больше планируют горожане, а за границу собираются больше жители сел.

Поездки в Карпаты и другие места Украины больше планируют жители западного и южного регионов. Отдыхать за границей больше стремятся жители центрального и западного регионов.

Напомним, Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей за последние 3 месяца, связанные с отдыхом и составил топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19.

Самые популярные направления отдыха в Украине:

  1. Бердянск
  2. Железный Порт
  3. Коблево
  4. Затока
  5. Кирилловка
  6. Одесса
  7. Арабатская Стрелка
  8. Седово
  9. Скадовск
  10. Счастливцево

В то же время, учитывая то, что сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция.

Самые популярные направления отдыха за границей:

  1. Турция
  2. Кипр
  3. Албания
  4. Болгария
  5. Черногория
  6. Хорватия
  7. Греция
  8. Египет
  9. Грузия
  10. ОАЭ
летний отдых новости Украины
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