В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей

В Украине планируется снести более тридцати тысяч т.н. "хрущевок" − жилых домов, построенных в начале и середине 1960-х годов. Об этом рассказали в эфире Завтрака з 1+1 28 июля со ссылкой на законопроект Министерства развития громад и регионов прошел общественные слушания.

В ведомстве сообщают, что уже согласовали механизм расселения жителей и определили ответственных за проект. Демонтаж "хрущевок" будут проводить только после того, как расселят жителей квартир в новостройки. Причем чиновники обещают, что жилье будет не временным, а сразу — новые квартиры.

Далее − решение о сносе домов будут принимать местные власти, после разработки плана реконструкции квартала и письменного согласия собственников квартир о переезде.

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Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала, что в действующее законодательство Украины планируется внести норму, согласно которой для сноса или реконструкции устаревшего жилья будет нужно согласие не 100% зарегистрированных жителей (как сейчас).

"Вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению", – сказала народная избранница.