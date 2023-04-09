В Риме совместно зачитали тексты "примирения" от Украины и РФ: в МИД жестко ответили

Шествие в Риме было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора, подчеркнул Олег Николенко.

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В МИД Украины жестко отреагировали на акцию в Риме / УНИАН

В Риме во время крестного хода были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и российского парня, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.

"Вчера на Страстную пятницу в Риме состоялось крупное религиозное действо — Крестная Хода. Она символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора", — сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он уверен в том, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей Россией не способствует примирению.

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По словам представителя МИД, Украина разочарована, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста: "Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, олицетворяя против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства".

При этом он добавил, что "примирение" может наступить только после украинской победы, наказание всех российских преступников, покаяние за причиненные страдания и прошение прощения украинцев.

"Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости", — резюмировал Николенко.

Напомним, ранее в Ватикане осудили западные правительства за поставки оружия Украине, потому что это, мол, ведет к "эскалации" войны.

Очередной скандал возник из-за идеи "примирения" украинцев и россиян во время крестного пути в руинах Колизея в Риме.

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