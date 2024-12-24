В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ его опровергли

Тему подняли после того, как депутат полтавской облрады Алексей Матюшенко написал, что у него есть информация о том, что в Раде лежит законопроект о мобилизации 18-летних.

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В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Исходный фейковый материал с сайта удален

Фейк опровергли в 17-й бригаде

В Комитете ВРУ и нардеп Гончаренко отреагировали на фейк

В Раде заявили, что законопроекта о снижении мобилизационного возраста у них нет, на скандал отреагировали и в 17 Полтавской бригаде НГУ.

Тему подняли после того, как депутат полтавской облрады Алексей Матюшенко написал в своем блоге на сайте "Полтавщина", что у него есть информация о том, что в Раде лежит законопроект о мобилизации 18-летних. По его словам, воинские части готовятся к приёму новобранцев.

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На данный момент материал с сайта удален.

Информацию уже опровергли в 17-й бригаде. Там заявили, что Сергей Лунич не является лицом командования бригады.

В Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности и разведки также заявили: "никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете - не было и нет".

На новость также отреагировал нардеп Гончаренко.

"Никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде! Вижу, как начали активно публиковать эту новость", - написал он.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он подчеркнул, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Кроме того, в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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