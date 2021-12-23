В сети показали, как "Большая стройка" изменила стратегическую трассу Н-10 на Ивано-Франковщине

Как изменилась трасса Н-10 Стрый – Мамалыга в Ивано-Франковской

В сети показали, как изменилась трасса Н-10 Стрый – Мамалыга в Ивано-Франковской области, 28 км которой восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Фото до/после опубликовал Укравтодор.

Автодорога Н-10 является стратегической для региона, ведь она пересекает сразу три области: Черновицкую, Львовскую и Ивано-Франковскую.

"Это одна из транспортных артерий региона, которая соединяется с автомагистралью М-06 Киев - Чоп, а также пересекается с дорогами Н-09 Мукачево - Львов и Р-24 Татаров - Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

Один из отремонтированных участков расположен вблизи села Боднаров Калушского района. Там дорожники заменили старое изношенное покрытие, устроили слой щебеночно-мастикового асфальтобетона, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки.

А в прошлом году в селе построили новый мост через реку Луква протяженностью 54 метра.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.