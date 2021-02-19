В Слуге народа рассказали о судьбе Степанова в случае провала вакцинации

По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.
Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра.
"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача - ред.) и всех остальных лиц", - сказала Верещук.
Также депутат заявила, будет ли фракция рассматривать вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, в случае провала начала вакцинации.
"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов далее не сможет, находясь на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - сказала Верещук.
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По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.
Верещук отметила, что в таком случае она бы поддержала нардепа Михаила Радуцкого.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако пока что не подписаны соответствующие документы.
- Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной. На весь процесс может уйти несколько дней.
- 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
- Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.
- Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.