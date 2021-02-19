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В Слуге народа рассказали о судьбе Степанова в случае провала вакцинации

19 февраля 2021, 00:16
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По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.

Ирина Верещук
Верещук высказалась об отставке Степанова / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра.

"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача - ред.) и всех остальных лиц", - сказала Верещук.

Также депутат заявила, будет ли фракция рассматривать вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, в случае провала начала вакцинации.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов далее не сможет, находясь на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - сказала Верещук.

Читайте такжеВ Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине

По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.

Верещук отметила, что в таком случае она бы поддержала нардепа Михаила Радуцкого.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако пока что не подписаны соответствующие документы.
  • Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной. На весь процесс может уйти несколько дней.
  • 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
  • Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.
  • Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.

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