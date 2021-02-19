В Слуге народа рассказали о судьбе Степанова в случае провала вакцинации

Верещук высказалась об отставке Степанова / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра.

"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача - ред.) и всех остальных лиц", - сказала Верещук.

Также депутат заявила, будет ли фракция рассматривать вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, в случае провала начала вакцинации.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов далее не сможет, находясь на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - сказала Верещук.

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По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.

Верещук отметила, что в таком случае она бы поддержала нардепа Михаила Радуцкого.

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