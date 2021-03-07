В столице приспустили главный флаг Украины

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины

Самый большой флаг Украины, который установлен на киевских холмах, сегодня приспустили из-за сильных порывов ветра. Вероятно, флаг на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта, заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, Официальный портал Киева.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Непоп.

Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

"К завтрашнему вечеру метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.