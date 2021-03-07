В столице приспустили главный флаг Украины

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны.
Самый большой флаг Украины, который установлен на киевских холмах, сегодня приспустили из-за сильных порывов ветра. Вероятно, флаг на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта, заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, Официальный портал Киева.
"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Непоп.
Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
"К завтрашнему вечеру метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.
- В августе прошлого года сообщалось о том, что в Киеве на печерских холмах подняли самый большой государственный флаг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
- 15 декабря 2020 года сообщалось, что в Киеве проходят работы по замене полотна самого большого государственного флага Украины и техническому обслуживанию флагштока, установленного на территории Мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.