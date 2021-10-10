В Тернополе зафиксирован случай сибирской язвы / Reuters

В Украине зафиксирован случай сибирской язвы. В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" погиб пони. На месте происшествия введен карантин.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией было установлено заболевание сибирской язвой.

На территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасным.

На территории зооуголка и парка "Топильче" взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.

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"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - заявили в Госпродпотребслужбе.

Справка

Сибирская язва - острое зоонозное инфекционное заболевание, которое вызывает Bacillus anthracis, что протекает у людей чаще всего с поражением кожи с образованием специфического карбункула, отека и регионарного лимфаденита на фоне лихорадки и интоксикации, реже с поражением легочной, кишечной систем и генерализацией процесса. Название болезнь в мире получила от сходства окраски черной разновидности угля - антрацита - и центральной зоны сибиреязвенного карбункула. В Украине еще используют, в том числе и в официальных медицинских документах, старое название "сибирка", которое имело распространение в странах бывшего СССР, сообщает Википедия.

Основной источник инфекции - больные сибирской язвой преимущественно травоядные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, мулы, верблюды, олени, кролики, зайцы).

Тяжелее протекает болезнь при локализации карбункулов на голове, шее и особенно на слизистых оболочках губ и носа.

Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области была зафиксирована вспышка сибирской язвы. По информации медиков, пациент разводил животных и от них заразился. У больного повысилась температура тела, на правой голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью он вовремя не обратился и позвонил семейному врачу лишь спустя несколько дней.