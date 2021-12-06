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В Украине изменились правила карантина - полный список запретов

6 декабря 2021, 09:16
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С сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней.

карантин в Украине
Опубликован полный список ограничений в "желтой" и "красной" зонах / УНИАН

С понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Что запрещено в "красной" зоне карантина

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Что запрещено в "желтой" зоне карантина

  • работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если все сотрудники и посетители будут иметь один из документов:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

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Какие ограничения действуют во всех зонах карантина

  • запрет на работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • запрет пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • нельзя самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Важно: эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 6 декабря 2021, зафиксирован резкий сад больных коронавирусом в Украине и числа жертв болезни. В частности, за сутки COVID-19 выявили у 4 478 жителей страны.

За 24 часа были госпитализированы 1 660 человек; летальных случаев - 239; выздоровели 9 082 человека.

В целом, cитуация с коронавирусом в Украине улучшилась. По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Согласно данным Министерства здравоохранения, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее, решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

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