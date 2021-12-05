Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - Минздрав

Столица и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны.
Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась. По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.
Согласно данным Министерства здравоохранения, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.
Тем не менее, решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
"Желтая" зона:
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
"Оранжевая" зона:
- Полтавская область
- Закарпатская область
"Красная" зона:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6622 человек, из них заболели 690 детей и 68 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2926 человек.
За за сутки 4 декабря в Украине умерли 278 человек. В то же время выздоровели 9274 человека.
Коронавирус в Украине
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.