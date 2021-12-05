Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - Минздрав / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась. По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Согласно данным Министерства здравоохранения, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее, решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Желтая" зона:

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

"Оранжевая" зона:

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Полтавская область

Закарпатская область

"Красная" зона:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6622 человек, из них заболели 690 детей и 68 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2926 человек.

За за сутки 4 декабря в Украине умерли 278 человек. В то же время выздоровели 9274 человека.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.